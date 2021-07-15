فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 01:09 مساءً - ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: أعلنت شركة “جونسون آند جونسون” الأمريكية الشهيرة المتخصصة في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، سحب ٥ منتجات لها من الأسواق، وذلك بعد اكتشاف احتواء عينات منها على مركبات كيميائية تسبب السرطان وتدمر جهاز المناعة عند استخدامها كثيرا.
وأشارت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأمريكية إلى أن الشركة سحبت ٥ من منتجات الوقاية من أشعة الشمس، بعدما أظهرت بعض العينات احتوائها على مستويات منخفضة من البنزين، وهو المركب الكيميائي الذي يمكن أن يسبب السرطان مع الاستخدام المتكرر.
وتجري الشركة تحقيقا الآن في كيفية وصول البنزين إلى منتجاتها، بعد اختبارات أجرتها في مختبراتها وكذلك في مختبر مستقل.
وطالبت الشركة عملاءها الذين اشتروا المنتجات الخاصة بالوقاية من أشعة الشمس التي تم سحبها بالتوقف فورا عن استخدام تلك المنتجات، مع إمكانية قيام الشركة برد قيمة تلك المنتجات للمستهلكين.
ولفتت الوكالة إلى أنه ومع الاستخدام المتكرر للمنتجات التي تحتوي على البنزين، قد يصاب المرء بالدوخة وعدم انتظام ضربات القلب والتشنجات وفي حالات أخرى قد يؤدي ذلك للوفاة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سحب 5 منتجات للتجميل والعناية بالبشرة من شركة “جونسون آند جونسون” تسبب السرطان وتدمر المناعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.