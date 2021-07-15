تراند الفن: بعد خروجها في ظروف غامضة.. تطورات جديدة بشأن مفقودة السويدي بالرياض!

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏9 دقائق مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: علمت المرصد أنه تم العثور على مفقودة السويدي منيرة سليماني، صباح اليوم الخميس، بعد يومين بعد خروجها من منزلها في حي السويدي بمدينة الرياض إثر خلاف مع أخواتها. وأوضحت المصادر أن أسرة وجدت منيرة ظهر أمس (الأربعاء)، وهي بحالة إغماء وتعب، فسلمتها لقسم الشرطة، ومن ثم نُقلت للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة بعدها تم التواصل مع عائلة المفقودة، فعثر عليها وهي بصحة جيدة.

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