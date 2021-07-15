فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 01:09 مساءً - صحيفة المرصد : أعلن علماء جامعة هاربين الصينية، أن التغذية الصحية ليست فقط تناول أطعمة صحيحة، بل وأيضا توزيعها بعقلانية على مدار اليوم. ويشير الباحثون في مقال نشرته مجلة جمعية القلب الأمريكية، إلى أن بعض المواد الغذائية يجب تناولها في أوقات محددة . ووفقا للخبراء، اتباع هذا المبدأ، يساعد على منع خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري ، بحسب روسيا اليوم نقلاً عن وكالة نوفوستي. وقد اكتشف العلماء علاقة متبادلة بين تناول الفواكه في منتصف النهار وانخفاض عدد الإصابات بأمراض القلب. وفي نفس الوقت غالبًا ما يعاني الذين يتبعون “النظام الغذائي الغربي” (تناول كمية كبيرة من الحبوب والأطعمة النشوية – الخبز والبطاطس والجبن واللحوم المعالجة) من هذه الأمراض. وأثبت الباحثون أيضا، أن تناول الخضروات في العشاء، يمنع تطور جميع فئات الأمراض. وبالإضافة إلى هذا، يقترح الخبراء تناول الفواكه بعد وجبة الفطور، ومنتجات الألبان بعد وجبة الغداء. ولكنهم لا ينصحون مطلقا بتناول البطاطا وغيرها من الأطعمة المحتوية على النشاء بعد تناول وجبات الطعام الرئيسية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف عن نظام غذائي يمنع تطور السرطان والسكري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.