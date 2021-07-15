تراند الفن: “الإحصاء”: 23.7% انخفاضا في عدد الأجانب العاملين بمصر عام 2020

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 02:09 مساءً - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، النشرة السنوية للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر عام 2020.

واستعرضت النشرة السنوية أهم المؤشرات الإحصائية بالنشرة ما يلي:

– بلغ إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري 11404 (منهم 9767 ذكورا بنسبة 85.6%، 1637 إناث بنسبة 14.4%) أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2020 مقابل 14950 أجنبي عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 23.7 % ويرجع ذلك للظروف الصحية التي أثرت على العالم بسبب جائحة كورونا.

– كما بلغ عدد الأجانب الذين يعملون في مصر لأول مرة 4202 أجنبي بنسبة 36.8% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 7202 أجنبي بنسبة 63.2%عام 2020.

وأبرزت النشرة السنوية أن 42.2٪ نسبة الوافدين من الدول الآسيوية (غير العربية).

– يمثل الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية (غير العربية) العدد الأكبر حيث بلغ 4812 أجنبي بنسبة 42.2% معظمهم من بنجلاديش بعدد 1255 أجنبي بنسبة 26.1% أجنبي والهند بعدد 1191 أجنبي بنسبة 24.8%، يليها الدول الأوربية بعدد 2682 أجنبي بنسبة 23.5‏٪‏، معظمهم من المملكة المتحدة بعدد 847 أجنبي بنسبة 31.6%، وإيطاليا بعدد 356 أجنبيا بنسبة 13.3٪، وذلك عام 2020.

ثم تأتي الدول‏ العربية بعدد 2564 أجنبي بنسبة 22.5٪ معظمهم من سوريا بعدد 1199 أجنبي بنسبة 46.8‏٪‏ وفلسطين بعدد 401 أجنبي بنسبة 15.6‏٪ ثم الدول الأمريكية بعدد 893 أجنبيا بنسبة 7.8%، معظمهم من الولايات المتحدة بعدد 576 أجنبي بنسبة 64.5 ٪‏ وكندا بعدد 218 أجنبي بنسبة 24.4%، تليها الدول الإفريقية (غير العربية) حيث بلغ 247 أجنبيا بنسبة 2.2 ٪ بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعداد حيث بلغ 120 أجنبي بنسبة 1.1 ٪ من إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عـام 2020.

وأوضحت النشرة أن 40.7٪ من تراخيص العمل تصدرها مكاتب الاستثمار.

– تمثل مكاتب الاستثمار المرتبة الأولى من حيث جهة إصدار تراخيص العمل للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر، حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 4644 ترخيص بنسبة 40.7 ٪ يليها مديريات القوي العاملة بعدد 3889 ترخيص بنسبة 34.1٪ ثم مكاتب الشركات بعدد 1520 ترخيص بنسبة 13.3⸓، ثم مكاتب البترول بعدد 1351 ترخيص بنسبة 11.9٪ من إجمالي التراخيص الممنوحة للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عام 2020.

وكشفت النشرة السنوية أن 32.2% رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين.

– يمثل رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين العدد الأكبر، بإجمالي 3672 أجنبيا بنسبة 32.2 ٪ يليهم الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) بعدد 3172 أجنبيا بنسبة 27.8 ٪ ثم الفنيون ومساعدو الإخصائيين بعدد 2967 أجنبيا بنسبة 26.0 % من إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عام 2020.

وتابعت النشرة السنوية أن 33.3 ٪ العاملين في نشاط الصناعات التحويلية.

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