تراند الفن: رسميًا.. أريين روبن يعلن اعتزال كرة القدم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 02:09 مساءً - أعلن أريين روبن، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني السابق ومنتخب هولندا، اعتزاله كرة القدم، وذلك بعد مسيرة طويلة وحافلة بالإنجازات داخل المستطيل الأخضر.

وقال روبن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لقد قررت إيقاف مسيرتي الكروية النشطة اختيار صعب للغاية، أود أن أشكر الجميع على كل هذا الدعم الحار”.

ونشر روبن رفقة تغريدته على “تويتر”، بيانًا رسميًا يكشف فيه تفاصيل قرار اعتزاله وبعض المواقف التي تعتبر خاصة ومميزة له في كرة القدم.

ولعب روبن 614 مباراة طوال مسيرته الكروية، وسجل 209 هدفًا، وصنع 166 آخرين، وذلك بمعدل 43115 دقيقة لعب طوال مسيرته.

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