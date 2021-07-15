فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 02:09 مساءً - صحيفة المرصد: دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا بعنوان “محمد الشمري يهدد أخته”، بعد تداول مقطع فيديو يحذر شقيقته من الظهور بمنصات السوشيال ميديا. وقال “الشمري” في الفيديو:”عوض الله من شري سمعتي كلامي وش قاعد أقولها؛ فردت عليه شقيقته (عوض الله من شري)”. وأضاف:”الحين تصوري يديكي قولنا معلش بكرا تصورين زمزميات كيك جودي فلانة بنعدي”، لافتا:”شدين حيلك شوي وتصورين وجهك بنقاب بفقع عيونك، ولا تجتهدين وتفكين الحجاب ولا تصورين بالكمامة وبعدين تفكينها بدك لحقتك”. وتابع:”عوض الله من شري؛ من حركاتك كنت برسلها لصديقاتي بالخطأ”، حيث حظي الفيديو بتفاعل وانتشار واسع بين المغردين. وأثار الفيديو الذي ظهر فيه “الشمري” يحذر شقيقته من الظهور بالسوشيال ميديا، جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض لكلامه، وسط مطالبات بتدخل مركز العنف الأسري.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “بفقع عيونك”.. فيديو وسم “محمد الشمري يهدد أخته” يتصدر الترند ويثير الجدل على تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.