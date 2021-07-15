- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن 19 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد: تناقل مغردون فيديو قديم للزوجة الأولى للفنان الكويتي شهاب جوهر “زينب الموسوي”، تتحدث فيه عن دعم زوجها خلال حفل تخرجها.
ووجهت زينب الموسوي في الفيديو، الشكر لزوجها، موضحة أنه كان سببًا في هذا النجاح.
وأثار الفيديو موجة من الجدل بين جمهور زوجها الذين أبدوا إعجابهم بجمالها، معربين عن استغرابهم من تركه لها والزواج من الفنانة الكويتية إلهام الفضالة.
وكانت “الموسوي” علقت على زواج طليقها من الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، قائلة:”يا رب صبرني.. اللهم أجبر كسر قلبي.. دعواتكم لي.. لك الحمد ولك الشكر يا الله”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد زواجه من إلهام الفضالة.. شاهد: تداول فيديو قديم لزوجة شهاب جوهر الأولى توجه فيه رسالة لطليقها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.