تراند الفن: خبيرة تغذية تنصح الرجال بتناول البذور وتكشف عن فوائدها المذهلة للجسم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 02:09 مساءً - صحيفة المرصد: نصحت خبيرة تغذية روسية، الرجال بتناول النباتات المختلفة لما لها من تأثير إيجابي على الرغبة الجنسية والجلد بالإضافة لدورها في منع تطور الخرف.

تناول البذور

ووفقًا لـ”سبوتنيك”، وجهت خبيرة التغذية والجهاز الهضمي، الروسية ألينا بوداكوفسكايا عبر قناة “موسكو 24” النصيحة للرجال بضرورة التركيز على تناول البذور وبخاصة بذور اليقطين.

وقالت الخبيرة: “تحتوي بذور اليقطين على الزنك الذي يدخل في إنتاج هرمون التستوستيرون ، لذا فهي ضرورية لزيادة فاعلية الذكور. بالنسبة للنساء، سيكون الزنك مفيدًا لأنه يساعد بشكل جيد جدًا في الحفاظ على جمال الشعر والأظافر”. ناصحة بإمكانية تناولها من خلال إضافتها الى السلطات أو الشوربات، لمنع في الوقت نفسه من معالجتها بالحرارة.

إبطاء شيخوخة الجسم

وأضافت قائلة “تحتوي بذور عباد الشمس على فيتامين هـ ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تعمل على إبطاء شيخوخة الجسم. في 100 جرام من البذور، يتم مضاعفة المدخول اليومي من الفيتامين، ومع ذلك، فإن هذا لا يسبب أي ضرر للجسم. فمع تقدم العمر، تزداد الحاجة إلى فيتامين هـ”.

علاج آلام المعدة والتهاب المعدة

وكشفت أن بذور الكتان تساهم في علاج آلام المعدة والتهاب المعدة، فعند نقعها، تنتج مادة تغلف الغشاء المخاطي وتقلل من الحموضة.

كما حثت على تناول “بذور الشيا” الغنية بالمغنيز، الذي يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية ويساعد في مكافحة الإجهاد، ويحتوي على النحاس الذي يمنع تساقط الشعر وتساقط لونه والكالسيوم الذي يقوي العظام ويعزز إنتاج الميلاتونين.