تراند الفن: غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية تعلن غياب 64 طالبًا في امتحانات اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 02:09 مساءً - كشف مصدر بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، غياب 64 طالبا، بالشعبة الأدبية، بامتحانات الثانوية العامة بالقليوبية من إجمالي 19239.

وأدى اليوم الخميس، طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، شعبة أدبي، امتحان مادة الجغرافيا، بنحو 19239 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العام هذا العام مُوزعين على 135 لجنة على مستوى المحافظة.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ضرورة توفير كافة السبل لأداء الامتحانات في حالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان.

وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في وقت سابق، إنه جرى تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب لراحة الطلاب والطالبات.

وأشار إلى الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب ومكافحة انتشار فيروس كورونا، كالتباعد بين الطلاب ومراعاة ألا يزيد عدد الطلبة في الفصل الواحد عن 14 طالبا وطالبة في كل حجرة امتحانية باللجنة، مع متابعة استلام وتوزيع كافة أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير الخاصة باللجان، فضلًا عن توفير طبيب بكل لجنة.

وأوضح أن هناك41 ألف طالب وطالبة، سيؤدون امتحانات الثانوية العام هذا العام موزعين على 135 لجنة على مستوى المحافظة

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