تراند الفن: ثروت أباظة.. من المحاماة إلى الأدب

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 02:09 مساءً - في مثل هذا اليوم، 15يوليو 1927، ولد الكاتب الكبير ثروت أباظه، الذي يعد من أعلام الأدب وله إسهامات عديدة في ذلك المجال.

معلومات عن ثروت أباظة

1- ثروت أباظة نشأ وترعرع في عائلة أدبية تشرب منها حبه للأدب، حيث كان والده الأديب دسوقي أباظة وعمه الشاعر عزيز أباظة وعمه الكاتب الكبير فكري أباظة.

2- بدأ أباظة حياته العملية بالعمل بالمحاماة، فهو قد تخرج من كلية الحقوق من جامعة فؤاد الأول عام 1950.

3- بدأ مسيرته الأدبية وهو في سن صغير، حيث اتجه إلى كتابة القصة القصيرة والتمثيلية الإذاعية وهو في سن السادسة عشر وهي بداية مبكرة.

4- بعدما نجح أباظة في كتابة القصة القصيرة، اتجه إلى القصة الطويلة فكتب أول قصصه له وهي “ابن عمار” وهي قصة تاريخية، كما كتب مسرحية بعنوان “الحياة لنا” والتي تعد البداية الحقيقة لدخوله الحياة الأدبية، وبدأ اسمه يتردد في الإذاعة.

5- ألف ثروت أباظة عدة قصص وروايات، فكتب أكثر من أربعين تمثيلية إذاعية، وأربعين قصة قصيرة وسبعه وعشرين رواية طويلة.

6- لاقت أعماله قبول شديد، ولذلك تحولت العديد من أعماله إلى أفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية، مثل رواية “شئ من الخوف” التي تم عرضها في مسلسل تليفزيوني، ثم خذت طريقها للسينما.

7- عمل في مجلة الإذاعة والتلفزيون وتولى رئاسة تحرير المجلة في عام 1974، ورئاسة القسم الأدبي بصحيفة الأهرام بين عامي 1975 و1988 وظل يكتب في الصحيفة نفسها حتى وفاته.

8- كان رئيس اتحاد الكتاب، كما تولى منصب وكيل مجلس الشورى، بالإضافة إلى أنه كان عضوًا بالمجلس الأعلى للثقافة وبالمجالس القومية المتخصصة ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ورئيس شرف لرابطة الأدب الحديث وعضوًا بنادي القلم الدولي.

9- حصل على عدة جوائز منها جائزة الدولة التشجيعية عام 1958، كما نال وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، ثم جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1982.

10- رحل عن عالمنا في 17 مارس 2002 بعد صراع طويل مع المرض إثر إصابته بورم خبيث في المعدة، تاركًا إرثًا أدبيًا كبير.

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