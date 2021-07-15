تراند الفن: تفاصيل التعاون المشترك بين “إنبي” و”شلمبرجير” العالمية في البحث والاستكشاف

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 03:09 مساءً - شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي إنبي و”شلمبرجير” الألمانية لتعميق التعاون ودعم وتطوير الإمكانيات المشتركة في مجال تنفيذ مشروعات البحث والاستكشاف والإنتاج وخطوط الأنابيب.

وقّع مُذكرة التفاهم المهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبي، وعن شركة شلمبرجير، المهندس كريم بدوى المدير التنفيذي للشركة بمصر وشرق المتوسط.

وأكد رئيس شركة إنبى أن مُذكرة التفاهم تشمل التعاون في مجال تحديث وتطوير المنشآت والتسهيلات البترولية داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى تأمين فُرص الأعمال وتنمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات واستثمار الإمكانيات المُتاحة لتلبية احتياجات مشروعات البترول والغاز والمياه وغيرها داخل مصر وحول العالم.

يذكر أن شلمبرجير العالمية تعمل علي تطوير مصادر البترول والغاز في مناطق حوض النيل والبحر المتوسط منذ أكثر من 80 عاما وأيضا تعمل علي الأنشطة البرية فى الصحراء الشرقية والغربية وتطبيق أحدث التقنيات فى مجالات البحث والاستكشاف وتشجيع الاستثمار في البحث العلمي بكافة مراحل صناعة البترول والغاز

وتقديم نماذج عمل حديثة تدعم التعاون الفني والتوافق التجاري بين شركات الاستكشاف والإنتاج والخدمات لتقديم منظومة تكنولوجية متكاملة تحقق المرونة في الأداء وإنجاز المهام والمساعدة في تمكين مصر من تحقيق مشروعاتها الحيوية.

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