تراند الفن: “كأنهما يريدان ذبحه”.. شاهد: عاملان يجران “حمارًا صغيرًا” بأحد الطرق !

صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو، عاملان إحدهما يسحب “حمارًا صغيرًا” والأخر يسير خلفه بأحد الطرق؛ وكأنهما يريدان ذبحه، فيما لم يتم التثبت من مكان وزمان تصوير المقطع.

وقال موثق الفيديو خلال تعليقه عليه:”عسى الله”؛ ثم دخل في نوبة ضحك بسبب مشهد العاملين والجحش، قائلاً:” في مطعم، يبغى شوربة مرقة ترى موجود”.

وظهر في الفيديو، العامل يجر الحمار الصغير ويسير به وخلف عامل آخر، فيما لم يتضح ما حدث للحمار بعد ذلك.



