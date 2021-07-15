تراند الفن: تعرف على ضوابط السماح للورش بإجراء الفحص الدوري للمركبات

صحيفة المرصد: أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن ضوابط الترخيص للمحطات والمراكز والورش، الخاصة بإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات، حيث تُرخص للجهات المتقدمة بطلب الحصول على ترخيص بعد اجتيازها شروط التقدم.

كما يحدد الترخيص، الفحص الفني الدوري للمركبات ذات وزن أقل من 3500 كجم، أو ذات وزن أعلى من 3500 كجم والمقطورة ونصف المقطورة، بالإضافة إلى فحص فني دوري للمركبات التي تحمل مواد خطرة، بحسب صحيفة “المدينة”.

وأشارت إلى أنه يجب على المنشـأة المتقدمة للحصول على ترخيص لممارسـة نـشـاط الفحص الفني الدوري التقدم بطلب الترخيص من خلال الموقع الإلكتروني المعتمد، واستيفاء عدة متطلبات منها التسجيل في المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، وتعبئة النموذج المعتمد من الهيئة الخاص بطلب الحصول على ترخيص، وتعیین ممثل قانوني للمنشأة.

وأوضحت أنه يجب على الجهة المتقدمة للحصول على ترخيص تزويد الهيئة خلال 30 يوم عمل بأي معلومات أو وثائق إضافية تطلبها الهيئة.