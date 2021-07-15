تراند الفن: في ختام أيام معرض الكتاب.. تعرف على كتب التراث الأكثر مبيعًا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 03:09 مساءً - شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، إقبالًا كبيرًا من الزوار، رغم حرارة الجو طوال أيام المعرض، ومخاوف الزوار من انتشار فيروس كورونا، وتقليل أعداد الزائرين من قبل القائمين على المعرض هذا العام.

إلا أن عدد الزوار رغم ذلك تخطى حاجز المليون، وتنوعت أذواق القراء ومتطلباتهم، مما جعلنا نرصد أهم الكتب التي حظيت بإقبال القراء، في السطور التالية، حيث رصدنا أكثر كتب التراث مبيعًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52.

الأكثر مبيعًا حسب مكتبة الرواق: كتاب “تاريخ الجبرتي” والذي يعد من أهم المصادر التاريخية في القرن الثامن عشر للمؤرخ عبد الرحمن الجبرتي، وكتاب “بدائع الزهور في وقائع الدهور” لـ ابن إياس، وكتاب “زوايا وخرائط ” لسور القرآن الكريم لـ محمد ماضي، و”موسوعة التاريخ الإسلامي”، وسلسلة “عبقريات العقاد” الشهيرة للأديب عباس محمود العقاد، والأعمال الكاملة لـ المنفلوطي، وكتاب “وحي القلم” لـ مصطفى صادق الرافعي.

وفي دار الحديث للتراث: كتاب “الرحيق المختوم” لـ الإمام صفي الرحمن المُباركفوري، و”قصص الأنبياء” لـ ابن كثير، و”حاشية قليوبي وعميرة” في الفقه الشافعي، وكتاب “فتح الباري” لابن حجر العسقلاني تحقيق محمد فؤاد، وكتاب “البداية والنهاية” لابن كثير، وكتاب “قواعد التفسير” لـ خالد بن عثمان السبت.

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