فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: أكد استشاري الوبائيات الدكتور سامي المدرع، أنه لا يوجد خطورة من الخلط بين اللقاحات في المملكة، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت مأمونية وفاعلية هذا الأمر. وقال المدرع في مداخلة له على قناة “العربية”، أن الخلط لن يقتصر على أسترازينيكا وفايزر بل ربما يشمل مودرنا في المستقبل القريب لكننا ننتظر بعض الدراسات التي تجرى خارج المملكة. وأكد “المدرع” أن الخلط بين جميع اللقاحات المذكورة تحقق نفس النتائج، مبينا أن فايزر منتشر عالميًا لذلك يتواجد في أغلب حالات الخلط بين اللقاحات المختلفة. وبين أن الهدف من خلط اللقاحات هو إيقاف مشاكل وتحديات الإمدادت التي يمكن أن تحدث من وقت إلى آخر وتساعد في الوصول إلى هدف المناعة المجتمعية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو: استشاري يكشف الهدف من خلط اللقاحات.. ومتى تقدم المملكة على هذه التجربة؟! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.