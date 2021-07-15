تراند الفن: يمني يقتل زوجته وابنته بتفجير “قنبلة يدوية” في صنعاء .. والكشف عن دوافع الجريمة المروعة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد : على خلفية نزاع عائلي، أقدم مواطن يمني، على قتل زوجته وابنته ذات الـ5 سنوات، وأصاب شقيقها في العاصمة صنعاء، باستخدام قنبلة يدوية.

وأفادت مصادر إعلامية ومحلية بحسب العربية نت ، أن الدكتورة منيرة الحداد طبيبة أسنان، قتلت مع ابنتها جوري، وأصيب شقيقها، بعد قيام زوجها، مساء الثلاثاء، برمي قنبلة يدوية عليهما، وعلى إثرها فارقت مع ابنتها الحياة على الفور.

كما أكدت أن الزوج أقدم على هذه الجريمة البشعة بعد خلاف بينهما، في الوقت الذي ذهبت مع شقيقها لإحضار أطفالها من بيته.

وأوضحت المصادر أيضاً أن الراحلة وصلت برفقة شقيقها إلى منزل زوجها لأخذ أولادها، فرماهم الزوج بقنبلة يدوية كانت بحوزته، فقتلت الأم والبنت وأصابت الخال، فيما نجا ابنها عبدالعزيز البالغ من العمر 3سنوات بأعجوبة.

وبحسب ناشطون يمنيون، فإن الخلاف بين الزوجين كان حول حضانة الأطفال، حيث حكمت المحكمة بأحقية الزوجة في الحضانة لأطفالها.