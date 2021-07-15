تراند الفن: محمد العدل لـ حلا شيحة: “هتصرفي فلوس حرام؟”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 04:05 مساءً - هاجم المنتج والسيناريست محمد العدل، الفنانة حلا شيحة بعد تصريحاتها حول تبرأها من مشاهدها في كليب “بحبك”، والذي جمعها بتامر حسني، في فيلمهم الأخير “مش أنا”.

وكتب محمد العدل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “اللي عملتيه شايفاه حرام، هتصرفي فلوس حرام، رجعي الفلوس”.

كما أبدت الناقدة ماجدة خير الله اعتراضها على تصريحات حلا شيحة ووصفتها بـ“المذبذبة”، إذ أنها تعمل في الفن ثم تهاجمه ثم تنسحب ثم تعود: “المشكلة عندها هي مش عند حد تاني”.

وقالت الناقدة ماجدة خيرالله في تصريحات لـ “القاهرة 24”: “معنديش فكرة أنها من شيوخ الدعوة”.

وقالت حلا شيحة عبر منشور على حسابها بـ“انستجرام”، إنها فوجئت بطرح الكليب في تلك الأيام، مضيفة: “أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة، أيام مباركة وخصوصًا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه”.

وتابعت: “واتفاجئت أكتر خاصة بعدما وعدني تامر حسني وتأكيده إنه هيحترم رغبتي، وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي إنه هيحترم رغبتي”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.