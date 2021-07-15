تراند الفن: نصائح مهمة من «الغذاء والدواء» للحجاج بشأن سلامة الأطعمة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 04:05 مساءً - قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدداً من النصائح للحجاج أثناء ‏تأدية المناسك، بهدف الخروج بموسم حج آمن.‏

ونصحت الهيئة الحجاج في رسالة توعوية بعدم تناول الوجبات ‏إلا من خلال منشآت غذائية مصرح بها بعد التأكد من الصلاحية، ‏مع تجنب شراء الأطعمة المكشوفة من الباعة الجائلين.‏

كما شددت الهيئة على تجنب تناول اللحوم غير تامة النضج أو منتجات ‏الحليب غير المبسترة، أو أي غذاء يشتبه في تغير خواصه من ‏طعم أو لون أو قوام، بالإضافة إلى عدم ترك الطعام مكشوفًا.‏

وأكدت على ضرورة الإكثار من شرب المياه المعبأة والمصرح ‏بها، مع الحفاظ على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري.‏

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