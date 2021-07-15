نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده بمناسبة عيد الأضحى وخصم يصل لـ65% من عروض بنده الصفحة الرئيسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعرض هايبر بنده بجميع فروعه بالدول العربية، وخاصة في دول الخليج العربي، ومنها: المملكة العربية السعودية، والإمارات، وفي البحرين، وفي قطر، وخارجها في مصر، وغيرها من الدول العديد من المنتجات، والسلع الغذائية بأعلى الجودات، وأفضل الأسعار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما تعتبر عروض هايبر بنده Hyper Panda هي الأفضل ضمن العروض الموجودة في الأسواق حالياً، وسينقل لكم موقع ثقفني بعض هذه العروض المميزة.

عروض هايبر بنده Hyper Panda بالسعودية

يعد هايبر بنده من أكبر الماركتات الموجودة في المملكة، وسوف نقدم اكم تفصيلاً هذه العروض لهذا الأسبوع بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، ومن هذه العروض: خصم مميز على عبوات حلقات الكالماري من أسماك، ويقدم أيضاً خصم مميز على سعر ناجت الدجاج بالبقسماط من ماركة دو Deux، كما يقدم هايبر بنده عرض على البط الكامل من داري Dari، وخصم آخر على باكيتات البطاطس من ماركة هاش براونز لامب ستون للقلي.

عروض بنده الأسبوعية في السعودية Panda

ويقدم أيضاً الهايبر العديد من الخصومات على: اللحم المفروم البقري، ولحم الغنم من ماركة السعودية، كما يقدم عروض مميزة على فخد الغنم الفاخر من داري، وعلى بطاطس القلي، والبصل المتبل للقلي من ماركة لامب ويستون، كما يقدم الهايبر خصم مميز على عبوات الكوكتيل من المأكولات البحرية من ماركة أسماك، وخصم آخر على لب الأفوكادو من داري الماركة المعروفة، ويوجد أيضاً خصومات متميزة على بطاطس الكيرلي من داري، وخصم خاص على البامية من فاين مونتانا، كما يتوفر خصم ممتاز على نقانق الدجاج بالجبنة من داري، وعلى بطاطس القلي من تويستر، وكريست لامب ويستون.

عروض بنده اليوم في مجله بنده

كما يقدم هايبر بنده ماركت Hyper Panda market العديد من التخفيضات على: الميني رولز من ماركة أمريكانا Americana، وكذلك على عبوات الباوند كيك من نفس الماركة الشهيرة، ويقدم أيضاً الخصم الخاص على السوبر رول من أمريكانا بجميع نكهاته، وكذلك الخصم الممتاز على الخضار المشكل من ماركة مونتانا Montana، وغيرها من العروض المميزة على جميع المنتجات في بندة.