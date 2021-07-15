تراند الفن: إلغاء الامتحان وحرمان من دخول الدور الثاني.. كيف عاقبت “التعليم” 115 مخالفًا لضوابط الثانوية؟

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 05:06 مساءً - تلاحق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مخالفي الضوابط التي أعلنت عنها قبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2021- 2022، حيث يكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعد انتهاء كل مادة عدد حالات الغش التي تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتي تكون ما بين إلغاء الامتحان والحرمان من دخول امتحانات الدور الثاني وتحرير محضر بالحالات المخالفة.

وفي أول أيام امتحانات الثانوية العامة، تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة ملاحظات، منها رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في كل من محافظة (الفيوم – الغربية – الدقهلية – المنوفية – بني سويف)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

بالرغم من أن الامتحانات سارت بشكل جيد في يومها الثاني، إلا أنه تم رصد 15 حالة غش من قبل فريق مكافحة الغش الإلكتروني، باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة والسماعات وتهكير جهاز التابلت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المسؤولين عن ذلك بعد تحديدهم.

وخلال تأدية امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 23 حالة غش مقسمين إلى:

-عدد 6 حالات نشر الامتحان على النت.

-17 حالة غش إلكتروني ما بين اختراق تابلت وحيازة سماعة بلوتوث وسماعة عادية والدخول على تطبيق “تليجرام”، بالإضافة إلى اصطحاب تابلت من خارج المنظومة التعليمية في محافظة (الجيزة – بني سويف – المنيا – الإسماعيلية – أسوان – المنوفية – الشرقية)، وتم تحديد الطلاب الذين ارتكبوا حالات الغش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي رابع أيام امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، تم رصد 27 حالة غش كالتالي:

-حالتين نشر الامتحان على الانترنت في محافظة الجيزة والقاهرة.

-25 حالة غش إلكتروني ما بين تهكير أجهزة التابلت وحيازة موبايل من خارج المنظومة، ومحاولات نشر امتحان اللغة الفرنسية، ومحاولة استقبال على تطبيق “تليجرام”، وسماعة بلوتوث في محافظات ( بني سويف – المنيا – الشرقية – البحيرة – المنوفية – السويس – أسيوط – الغربية الجيزة)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي الوقت الذي كان يؤدي به طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية “رياضيات”، تلقت غرفة العمليات المركزية بالوزارة عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 9 حالات غش في كل من محافظة ( البحيرة – الجيزة – المنيا – السويس – أسوان – الغربية )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب الذين ارتكبوا حالات الغش داخل اللجان.

ورصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني اليوم الخميس، 33 حالة غش خلال امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس، في محافظات ( الشرقية – الجيزة – القاهرة – دمياط – الشرقية – أسيوط – القليوبية – أسيوط – الغربية – الأقصر – سوهاج – الدقهلية – المنوفية – كفر الشيخ – الوادي الجديد)، وأشارت وزارة التربية والتعليم أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك.

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