تراند الفن: بالفيديو : الحريري‬⁩ يعتذر عن تشكيل الحكومة .. ويعلق “الله يعين البلد”

صحيفة المرصد : اعتذر رئيس الحكومة اللبناني المكلف، سعد الحريري، اليوم الخميس، عن تشكيل الحكومة وذلك بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون.

وخلال مؤتمر صحفي عقب لقائه عون، قال الحريري في كلمة مقتضبة: “أجرينا مشاوراتنا بموضوع الحكومة، وخلال الكلام كان في تعديلات طلبها الرئيس، انا اعتبرتها شوية جوهرية بالتشكيل، وكمان ناقشنا الأمور اللي لها دخل بالثقة، وتسمية الآخرين والمسيحيين وغيرهم”.

وأضاف: “واضح إن الموقف ما تغير بهذا الموضوع، واضح إنه ما هنقدر نتفق مع الرئيس، وخلال الحديث مع الرئيس طرحت عليه إذا بدو وقت أكثر لحتى يفكر، فقال إن إحنا ما هنقدر نتوافق، لذلك قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة، والله يعين البلد”.