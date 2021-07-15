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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 05:06 مساءً - أدمن 34 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد : اعتذر رئيس الحكومة اللبناني المكلف، سعد الحريري، اليوم الخميس، عن تشكيل الحكومة وذلك بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون.
وخلال مؤتمر صحفي عقب لقائه عون، قال الحريري في كلمة مقتضبة: “أجرينا مشاوراتنا بموضوع الحكومة، وخلال الكلام كان في تعديلات طلبها الرئيس، انا اعتبرتها شوية جوهرية بالتشكيل، وكمان ناقشنا الأمور اللي لها دخل بالثقة، وتسمية الآخرين والمسيحيين وغيرهم”.
وأضاف: “واضح إن الموقف ما تغير بهذا الموضوع، واضح إنه ما هنقدر نتفق مع الرئيس، وخلال الحديث مع الرئيس طرحت عليه إذا بدو وقت أكثر لحتى يفكر، فقال إن إحنا ما هنقدر نتوافق، لذلك قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة، والله يعين البلد”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو : الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة .. ويعلق “الله يعين البلد” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.