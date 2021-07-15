تراند الفن: مدبولي يكلف بإعداد دراسة عن مكونات وجبة التغذية المدرسية ومعايير اختيار الطلاب المستهدفين

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 05:06 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة جهود تطوير “منظومة التغذية المدرسية” على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.

وكلف مدبولي، بأن تتولى الوزارات والجهات المعنية إعداد دراسة وتصور شامل عن مكونات وجبة التغذية المدرسية، والمعايير التي سيتم بناءً عليها اختيار الطلاب المستهدفين، خاصة أن وزارة الصحة والسكان لديها بيانات شاملة حصلت عليها من خلال المسح الشامل الذي قامت به للمدارس على مستوى الجمهورية للكشف الأمراض المختلفة في إطار المبادرات الرئاسية للكشف أمراض سوء التغذية.

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