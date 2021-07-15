نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم 15 يوليو 2021 عروض عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم، أسواق العثيم تعد من أفضل الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية وتوفر إليكم مجموعة من العروض والخصومات التي تزيد قيمتها عن 50%، فمع اقتراب عيد الأضحى تزداد عملية التسوق ويبدأ الجميع في شراء كافة ما يحتاجه المنزل من منتجات ومن خلال التوجه إلى أسواق العثيم ستحصلون على كل ما ترغبون فيه منتجات، فالعرض متوفر في كافة فروع العثيم وما عليكم سوى التوجه لأقرب فرع وستحصلون على كل ما ترغبون فيه من منتجات.

عروض العثيم اليوم

تتعدد المنتجات التي يتوفر عليها العرض من قبل أسواق العثيم ومن أهم هذه المنتجات كلاً من المكرونة الخليجية سباغيتي 400 جرام وحمص اديليا حب زجاج 560 جرام بالإضافة لتونة جنتل بزيت دوار الشمس 95 جرام ومن المنتجات التي تتوفر في العرض كلاً من عسل برام غابة سوداء 300 جرام ودجاج لي بون مجمد وسكر أبو فاهد ناعم 10 كجم بالإضافة لحليب هالي بودرة 2.5 كجم بالإضافة لمعجون فيكتو.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية

من المنتجات التي يتوفر عليها العرض في أسواق العثيم كلاً من زيتون سما أسباني أسود جامبو وحلاوة حلاوني مع فستق بالإضافة لمفروم بقري برازيلي مبرد وكلمنتينا وشامبو عباية تايد العطر الأصلي ومنظف كلوركس صنوبر وشوكولاتة نوتيلا برطمان 400 جرام ومن المنتجات التي تحتوي عليها العروض أيضاً عسل نحل صافي لانجنيز 500 جرام.

خصومات أسواق العثيم في عيد الأضحى

مع اقتراب موسم عيد الأضحى ازدادت الخصومات التي توفرها إليكم أسواق العثيم والخصومات تحتوي على كافة المنتجات الغذائية ليس فقط الغذائية فتوفر إليكم أسواق العثيم أيضاً عروض على كافة الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل فكل ما ترغبون فيه ستجدونه لدى أسواق العثيم والعروض المقدمة إليكم ممتدة لفترة أسبوع.

عروض أسواق العثيم السعودية في عيد الأضحى

فتحتوي العروض أيضاً على غسول فم كلوس اب نسيم منعش 250 مل بالإضافة لكريم جونسون للجسم زبدة شيا 200 مل ومن المنتجات التي يحتوي عليه العرض أيضاً كلاً من غسول وجه نيتروجينا ديب 200 مل وعروض العثيم تحتوي أيضاً على ملح فينش لغسالات الأطباق بالإضافة لخضار مشكل العملاق.