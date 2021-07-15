نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رنين السبت و الأحد 17-18 يوليو 2021 علي الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لجميع عملاء رنين في مصر اخر عروض رنين السبت و الأحد 17-18 يوليو 2021 وهي العروض الجديدة. التي توفرها شركة رنين علي الأجهزة الكهربائية. وتقدم شركة رنين الكثير من العروض والتخفيضات هذة الفترة لكافة عملائها بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك. ولكي يستطيع الجميع الحصول على كافة ما يحتاجونه في المنزل بأقوى العروض والتخفيضات من رنين. ونقدم لكم عروض رنين لمدة يومين وهما السبت والاحد فقط وكافة العروض متوفرة في جميع معارض رنين.

عروض رنين السبت و الأحد

عروض رنين السبت و الأحد بها مجموعة كبيرة من الاجهزة الكهربائية الأساسية في المنزل. والتي يمكنك من خلالها تجهيز منزلك بكافة الاساسيات الخاصة به ومنها:

توفر عروض رنين اليوم غسالة ملابس فوق اوتوماتيك تسع 9 كيلو بسعر 3999 جنية.

عروض رنين السبت والأحد بها ثلاجة باب واحد تروبيكال 320 لتر بسعر 4099 جنية.

يمكنك شراء ديب فريزر أفقي من رنين يسع 165 لتر بسعر 4199 جنية.

اخر عروض رنين الجديدة بها شاشة تلفزيون سمارت من تي سي إل 55 بوصة بسعر 7899 جنية.

أقوي عروض رنين بها هاند بلندر 1000 وات تركي بسعة 2 لتر توفرة بنده اليوم بسعر 1149 جنيه.

عروض رنين للأجهزة الكهربائية

توفر رنين اليوم خلاط يدوي مكون من تربو مع 2 سلاح و معيار بقوة 350 وات بسعر 349 جنية.

احدث عروض رنين اليوم بها شاشة تورنيدو 32 بوصة بسعر 2899 جنية مع هدية قيمة من رنين.

يمكنك شراء مبرد مياه 2 حنفية بارد وساخن من جميع معارض رنين بسعر 1749 جنية.

يمكنك لمحبين شاشات توشيبا الحصول علي شاشة سمارت 50 بوصة من رنين مع هدية قيمة بسعر 7249 جنية.

مجلة عروض رنين