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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن 29 دقيقة مضت المرصد 17 زيارة
صحيفة المرصد : رفضت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، صعود لاعبة كمال الأجسام التركية، دنيز سايبينار، بسبب ملابسها غير اللائقة، والتي يمكن أن تسبب “الإزعاج” للعائلات الموجودة على متن الرحلة.
وبررت الشركة رفضها صعود لاعبة كمال الأجسام إلى متن الطائرة، بسبب ملابسها غير اللائقة، والتي تخالف القواعد كما هو مذكور في شروط النقل، حيث يجب على جميع المسافرين ارتداء ملابس مناسبة ولا يسمح بارتداء الملابس المسيئة.
وحسب صحيفة “independent” البريطانية، كانت “سايبينار” ترتدي قميصا بني اللون وسروالا قصيرا من الجينز، وقال لها أحد الموظفين إنها شبه “عارية”، لذلك منعت من الصعود إلى الطائرة المتجهة من دالاس فورت وورث إلى ميامي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: منع لاعبة كمال أجسام تركية من ركوب طائرة في أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.