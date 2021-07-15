تراند الفن: منع لاعبة كمال أجسام تركية من ركوب طائرة في أمريكا

صحيفة المرصد : رفضت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، صعود لاعبة كمال الأجسام التركية، دنيز سايبينار، بسبب ملابسها غير اللائقة، والتي يمكن أن تسبب “الإزعاج” للعائلات الموجودة على متن الرحلة.

وبررت الشركة رفضها صعود لاعبة كمال الأجسام إلى متن الطائرة، بسبب ملابسها غير اللائقة، والتي تخالف القواعد كما هو مذكور في شروط النقل، حيث يجب على جميع المسافرين ارتداء ملابس مناسبة ولا يسمح بارتداء الملابس المسيئة.

وحسب صحيفة “independent” البريطانية، كانت “سايبينار” ترتدي قميصا بني اللون وسروالا قصيرا من الجينز، وقال لها أحد الموظفين إنها شبه “عارية”، لذلك منعت من الصعود إلى الطائرة المتجهة من دالاس فورت وورث إلى ميامي.