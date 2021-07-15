تراند الفن: «الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية يوم عرفة.. وتنبيه مهم من «الدفاع المدني»

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 06:09 مساءً - دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداء من اليوم وحتى يوم الاثنين 1442/12/9 هـ على أجزاء من مناطق المملكة.

وتتأثر جراء الأمطار مناطق (جازان، عسير، نجران) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق (الرياض، المنطقة الشرقية، الباحة، مكة المكرمة) بأمطار متوسطة في مجملها، فيما ستتأثر بمشيئة الله (المشاعر المقدسة) يومي الأحد والاثنين بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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