تراند الفن: فيضانات بلجيكا تخرج قطارا عن مساره وتودي بحياة 4 أشخاص

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 06:09 مساءً - تسببت الفيضانات التي تجتاح دولة بلجيكا، اليوم الخميس، في خروج قطار عن مساره وتوقف حركة القطارات بشكل كامل بالإضافة لانهيار عسرات المنازل في عدد من البلديات، وفقا لـ “العربية”.

وأعلنت السلطات البلجيكية أيضا ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات الناتجة عن استمرار هطول أمطار غزيرة إلى 4 أشخاص على الأقل.

ودعت الحكومة السكان في مدينة لييج وما حولها جنوب شرق بلجيكا، للبقاء في منازلهم وعدم التنقل إلا للضرورة القصوى، بينما لا تزال الأضرار المادية محدودة نسبياً في مناطق الشمال والعاصمة بروكسل.

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