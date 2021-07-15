تراند الفن: بتول عرفة لحلا شيحة بعد أزمة “مش أنا”: “محسساني إنك مجبرة تعملي الفيلم”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 06:09 مساءً - علقت المخرجة بتول عرفة على أزمة الفنانة حلا شيحة وتامر حسني، بعدما تبرأت حلا من مشاهدها في فيديو كليب “بحبك”، لفيلم “مش أنا”، الذي ظهرت فيه بمشاهد رومانسية مع تامر حسني.

وكتبت بتول بحسابها على موقع “تويتر”: “انتى حرة فى رأيك اكيد بس مفيش حد له ذنب فى تذبذبك كل شوية ورأيك ومواقفك اللى عكس بعض”.

وأضافت: “ ده شغل وتعب ومجهود ناس كتير وفلوس بتتصرف مش لعبة ولا هزار ليه محسسانى ان فى حد اجبرك تعملى الفيلم”.

وكانت كتبت حلا منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع “انستجرام”: “أنا اتفاجئت جدًا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة.. أيام مُباركة وخصوصًا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا أيه، واتفاجئت أكتر خاصة بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي، وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي إنه هيحترم رغبتي”.

وتابعت: “إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا، بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جُواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح.. بتكلم من قلبي، الكليب ده ميرضيش ربنا، وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها، وكلنا بنغلط ولازم نغلط، علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى”.

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