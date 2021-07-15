تراند الفن: خالد صلاح ينضم لشباب سلة الزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 06:09 مساءً - انضم خالد صلاح، لاعب نادي جزيرة الورد بالمنصورة ومنتخب مصر لكرة السلة شباب، لنادي الزمالك.



وجاء التعاقد مع اللاعب صاحب الستة عشر عاما في إطار سياسة دعم جميع الفرق الرياضية بالنادي.

ونال اللاعب إشادة ياسر عبد الوهاب، المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، الذي أوصى بالتعاقد معه.

وتبحث إدارة الزمالك التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفا للإسباني أجوستي بوش، واقترب الإسبانى كورو سيجيرو من تولي تدريب الفريق؛ خلال الموسم الجديد.

وتولى كورو سيجيرو المسؤولية الفنية لفريق نادي ريال بيتيس وريال سرقسطة الإسبانيين، كما درب في فنزويلا، وحقق الإسباني بطولات كبرى مع الأندية التي تولى تدريبها وأبرزها الفوز ببطولة إسبانيا الذهبية LEB وبطولة EBA الإسبانية.

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