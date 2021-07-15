تراند الفن: بعد شكوى أهالي وادي كركر بأسوان من تغير لون مياه الشرب.. الطاقم الكيميائي: لا يوجد بها مشاكل

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 06:09 مساءً - كلف المهندس عبدالرحيم محمود، القائم بأعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، المعمل المركزي بفحص شكوى أهالي وادى كركر، جنوب المدينة من تغيرات في مياه الشرب بالقرية.

وعلى الفور تحرك الطاقم الكيميائي برئاسة محمد علي، وتم فحص الشكوى والبدء في إجراءات التحاليل المعملية والتي جاءت نتائجها مطابقة للمواصفات ولا يوجد بها أي مشكلات.

جاء ذلك بمشاركة مسؤول التسكين بالقرية، وتم أخذ عينات من المحطة المغذية للقرية وبعض المنازل، وذلك على مدار يومين، وتبين أن المشكلة لم تعد موجودة حاليًا، بشهادة أهل القرية.

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