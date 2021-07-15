تراند الفن: لتوفير لبن خالِ من الملوثات.. لجان للمرور على مراكز تجميع الألبان ببيلا في كفر الشيخ (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 06:09 مساءً - أعلنت محافظة كفر الشيخ، متابعة مراكز تجميع الألبان المرخصة بدائرة مركز بيلا، من خلال لجنة مُشتركة من الطب البيطري والزراعة وصحة الحيوان بكفر الشيخ، للاطمئنان على سير العمل، وذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، من أجل زيادة إنتاج مصر من الألبان ومشتقاته وتوفير لبن عال الجودة خال من الملوثات والشوائب، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وجاءت اللجنة تحت إشراف الدكتور أيمن عبد اللاه، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، الدكتور محمد الجوهري، مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمحافظة، والدكتور علاء البنا، مدير عام الصحة العامة والمجازر بالمحافظة.

وضمت في عضويتها المهندس هاني يحي، بالإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة، والدكتورة جيهان إبراهيم، الدكتورة نهاد الدسوقي، الباحثتان بمعهد بحوث صحة الحيوان، الدكتور رامي سلامة، رئيس الصحة العامة والمجازر والتفتيش على اللحوم بإدارة بيلا البيطرية، المهندس علي عبد المنعم، رئيس قسم الإنتاج الحيواني بإدارة بيلا الزراعية، بإشراف ومُتابعة جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور محمد المهدي، مدير إدارة الطب البيطري ببيلا.

وتفقدت اللجنة مركز تجميع الألبان المرخص بعزبة عرب يعقوب التابعة للوحدة المحلية بقرية إبشان، وتم المرور على كافة الأجهزة والمُعدات المُتطورة بالمركز، مع متابعة انتظام العمل داخل المركز، وتم تقديم الخدمات والتوعية بكافة المستجدات المتعلقة بالإنتاج الحيواني.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة بالتعاون مع البنك المركزي، أطلقت مُبادرة تطوير جميع مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها، ضمن الرؤية العامة للدولة لحماية صحة المصريين من خلال الرفع من معايير سلامة الغذاء.

كما قامت الدولة بتشجيع إقامة تلك المراكز، من خلال توفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي، عن طريق منحهم قروض ميسرة لشراء أحدث الأجهزة ومستلزمات المعامل وتطوير البنية التحتية لها.

وتهدف المُبادرة إلى الحفاظ على صحة وسلامة المصريين من خلال تقديم كوب لبن سليم وآمن ومنتجات ألبان صحية، لتواكب المعايير الدولية وتنظيم عملية نقل وتداول الألبان الغير صحية، وكذلك زيادة الإنتاجية ومعدلات الأرباح لأصحاب تلك المراكز.

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