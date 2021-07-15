فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد : انتقد الكاتب الصحفي سعود الفوزان الأشخاص الذين يطالبون بعودة مكبرات الصوت أثناء الصلاة، مشيراً إلى أنه اعتدى بالضرب على إمام مسجد مجاور لمنزله بعقاله بعدما طلب منه تخفيض صوت الميكرفون. وقال “الفوزان” في تغريدة عبر حسابه بتويتر : “من لا يحترم قرارات الحكومة انا ضده ولا احترمه ومن يقول

مكبرات الصلاة مطلب شعبي كذاب”. وتابع : “لقد عانيت أنا من مكبرات الصوت وعندما ذهبت إلى الإمام وقلت ممكن تقصر صوت الميكرفون قال أنت زنديق”، مضيفاً : “الحمد لله أخذت عقالي وضربته وانتقمت”. وأضاف قائلاً :” إخواني لماذا لا نقول الدين بالمساجد والسياسة للحكومة”. ولفت “الفوزان” في تغريدة أخرى : “من يعمم على أنها مطلب شعبي متعصب فقط اما هو قاعدي او طالباني متخفي بيننا /مستعد أن اذهب الى جيران المساجد الذين عانوا أيام الصحوه من مكبرات التعصب واخذ رأيهم واحدا واحدا واجزم أن النتيجه سوف تكون 95% أن لم تكن 100%”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الفوزان” يروي موقفاً له مع إمام مسجد رفض خفض صوت الميكرفون: “أخذت عقالي وضربته وانتقمت”! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.