تراند الفن: محمد يوسف: يجب تهيئة نجوم الأهلي تفسيا قبل النهائي الإفريقي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 06:09 مساءً - قال محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، إن لاعبي الفريق الأحمر مطالبون بعدم الالتفات لكل وسائل الإعلام المصرية التي تتحدث عن سهولة مباراة النهائي الإفريقي أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وأضاف يوسف في تصريحات لـ “القاهرة 24”: “المباراة صعبة للغابة والأمور لن تكون سهلة كما يتخيل البعض ولذلك يجب ألا يلتفت لاعبو الأهلي لفكرة الفوز من الآن باللقب الإفريقي لأنه بهذا قد يخوضوا اللقاء بأريحية شديدة وهو ما قد ينتج عنه ضياع اللقب”.

وأوضح: “يجب أن ننسى أيضا أن فريق كايزر تشيفز هو ثامن الدوري الجنوب إفريقي وخسر بطولة الكأس لأن مباراة النهائي الإفريقي ستكون لها حسابات مختلفة تماما وتصريحات لاعبيه تؤكد صحة ما أقوله”.

وواصل: “علينا أن نضغط بشكل كبير من البداية ونسجل أهداف لأن فريق كايزر تشيفز سيلعب بطريقة دفاعية وسيلعب على التعادل طوال الوقت الأصلي على أقل تقدير ومطلوب من موسيماني أن يهيء لاعبي الأهلي نفسيًا”.

وأنهي محمد يوسف تصريحاته قائلا: “أعتقد أنه من الأنسب أن يخوض الفريق الأحمر النهائي الإفريقي بالتشكيل المعتاد المكون من محمد الشناوي ومعلول وأكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف والسولية وأليو ديانج وأفشة والشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف لضمان الفوز باللقب”.

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