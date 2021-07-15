تراند الفن: هل يمكن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح رغم ارتفاع درجة الحرارة؟.. «الصحة» تجيب

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 06:09 مساءً - أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا حال ظهور بعض الأعراض مثل ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت الوزارة في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه بشكل عام يتم تأجيل موعد اللقاح لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة (38.5 أو أعلى).

وتابعت أنه ينبغي إخبار الطبيب في مقر تلقي اللقاح عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح.

وكان أحد المغردين قد استفسر عن مدى إمكانية الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد ظهور أعراض مثل الزكام وارتفاع درجات الحرارة.

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