تراند الفن: وزير النقل المصري يقبض على سائق شاحنة كاد يتسبب في حادث قطار جديد

صحيفة المرصد : تدخل وزير النقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير، بعد قيام إحدى سيارات النقل بالسير على مسار السكة الحديد لتحميل الرخام من الورش المقامة على حرم السكة الحديد بالمخالفة والتي تعرض حياة العاملين بها والمترددين عليها للخطر.

وجاء ذلك خلال جولة وزير النقل، اليوم الخميس، لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وخلال تفقده أعمال تنفيذ المنازل والمطالع بتقاطع الطريق الدائري بشارع الجزائر. وفقاً لـ”العربية.نت”

وأثناء ذلك تصادف قدوم أحد جرارات السكة الحديد القادم من حلوان إلى العباسية مما كادت معه أن تحدث كارثة محققة ولكن قائد الجرار استطاع إيقافه قبل الاصطدام بالعرب.

وقام وزير النقل بالتحفظ على السيارة واستدعاء شرطة قسم البساتين لتحرير محضر بالواقعة التي عرضت حياة السائق وحياة الآخرين للخطر وتسببت في تعطيل حركة مسير القطارات.