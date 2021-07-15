تراند الفن: السجن 16 عامًا على طبيب الأسنان المتحرش بالفنانين

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 07:10 مساءً - قضت الدائرة 31 بمحكمة

جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم بحكمها على طبيب الأسنان المتهم

بالتحرش بالرجال بينهم فنانين وهتك عرضهم بالقوة.

و عاقبت المحكمة طبيب الأسنان بالسجن المشدد 3 سنوات عن الاتهام

الأول، والسجن المشدد 3 سنوات عن الاتهام الثاني، والسجن المشدد 3 سنوات عن الاتهام

الثالث، والسجن المشدد 7 سنوات عن الاتهام الرابع.

وردد المتهم عبارة “اه اه اه” ودخل فى نوبة ذهول

مما حدث له بعد النطق بالحكم عليه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين

إبراهيم الميهي، وخالد مصطفى، وأمانة سر أحمد الهادي وطلعت عبده.

وحضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة جلسة محاكمته وتم إيداعه

قفص الاتهام ويرتدي الكمامة وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم باسم سمير هتك عرض المجني عليه

عباس أبو الحسن عباس محمد، بالقوة، بأن بادره حين التقاه مصادفة بمصعد أحد العقارات

بمراودته عن نفسه وأمسك بعضوه الذكري رغما عنه على النحو المبين بالأوراق وهتك عرض

المجني عليه أحمد سامي محمد متولي، بالقوة بأن أوهمه بقدرته على إلحاقه بأحد فرق كرة

القدم الشهيرة وتمكن بتلك الوسيلة من الانفراد به في غرفة عيادته بزعم توقيع الكشف

الطبي عليه، وباغته بأن امسك بعضوه الذكرى رغما عنه.

وهتك الطبيب عرض المجني عليه عبد الرحمن زكي سيد أحمد، بالقوة،

بأن أوهمه بوجوب تلقيه حقنة مسكنة بالعضل (مؤخرته) عقب إخضاعه لجراحة في أسنانه، وتمكن

بناءً على ذلك الإيهام من جعله يحسر سرواله، ثم فاجأه حال حقنه بالمادة المسكنة برفع

لباسه الداخلى كاشفا عن عضوه الذكرى، ثم اتبع ذلك بتحسسه إياه من فوق ملابسه رغما عنه.

وهتك عرض المجني عليه محمد رمضان محمد إبراهيم ونس، بالقوة، حال كونه ممن له سلطة عليه، بأن انفرد

به حال عمله لديه بعيادته وأمره باستبدال ملابسه في وجوده لارتداء زى العمل ثم باغته

بالإمساك بعضوه الذكرى.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل على المتهم من شهادة ستة

شهود، وما ثبت بتقرير “الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية” بشأن فحص

بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير “الإدارة العامة للمساعدات الفنية”

بشأن فحص هاتفه، وما تبين “للنيابة العامة” باطلاعها على هذا الهاتف وأمرت

بإحالته للمحاكمة لاتهامه بهتك عرض 4 رجال.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السجن 16 عامًا على طبيب الأسنان المتحرش بالفنانين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.