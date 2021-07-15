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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 07:10 مساءً - أدمن 55 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : علق استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، الدكتور محمد هاني، على واقعة الفنانة حلا شيحة، وهجومها على الفنان تامر حسني لنشره كليب فيلمهما الجديد «مش أنا».
وقال الدكتور محمد هاني، إن أصحاب الشخصية المزدوجة من يعانون من اضطراب نفسي، وبسبب ذلك يمكنهم الظهور بأكثر من شخصية ومن أهم صفات الشخصية المزدوجة هو عمل أفعال متناقضة مع بعضها البعض. وفقاً لموقع “أخبار اليوم”
وأكد خلال تصريحه، أن ذلك يحدث نتيجة التعرض للصدمات النفسية مثال قيام شخص عزيز بإيذاء هذا الإنسان سواء كان إيذاء نفسي أو جسدي، محذرا من الضغوط النفسية والتراكمات.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت رسالة مثيرة للجدل وجهتها “حلا شيحة” إلى تامر حسني نصها: “أنا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة وخصوصاً بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه، اتفاجئت اكتر خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام ورد الصيف اللي فات وأكدلي إنه حيحترم رغبتي”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: طبيب نفسي يكشف أسباب وأعراض «الشخصية المزدوجة» التي تعاني منها الفنانة المعتزلة حلا شيحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.