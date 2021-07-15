تراند الفن: طبيب نفسي يكشف أسباب وأعراض «الشخصية المزدوجة» التي تعاني منها الفنانة المعتزلة حلا شيحة

صحيفة المرصد : علق استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، الدكتور محمد هاني، على واقعة الفنانة حلا شيحة، وهجومها على الفنان تامر حسني لنشره كليب فيلمهما الجديد «مش أنا».

وقال الدكتور محمد هاني، إن أصحاب الشخصية المزدوجة من يعانون من اضطراب نفسي، وبسبب ذلك يمكنهم الظهور بأكثر من شخصية ومن أهم صفات الشخصية المزدوجة هو عمل أفعال متناقضة مع بعضها البعض. وفقاً لموقع “أخبار اليوم”

وأكد خلال تصريحه، أن ذلك يحدث نتيجة التعرض للصدمات النفسية مثال قيام شخص عزيز بإيذاء هذا الإنسان سواء كان إيذاء نفسي أو جسدي، محذرا من الضغوط النفسية والتراكمات.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت رسالة مثيرة للجدل وجهتها “حلا شيحة” إلى تامر حسني نصها: “أنا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة وخصوصاً بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه، اتفاجئت اكتر خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام ورد الصيف اللي فات وأكدلي إنه حيحترم رغبتي”.