تراند الفن: بعد استيلائه على 16 مليون جنيه.. “مستريح سوهاج” يسلم نفسه للأجهزة الأمنية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 07:10 مساءً - ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، اليوم، القبض على “مستريح” بعد تسليمه نفسه، عقب استيلائه على 16 مليون جنيه من المواطنين، بغرض توظيفها مقابل عائد شهري، ناحية مركز طما شمال المحافظة سوهاج.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة طما، بورود عدة بلاغات من مواطنين، تؤكد نصب أحد الأشخاص عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة، بحجة توظيفها لهم في مقابل عائد شهري.

بالانتقال والفحص تبين، نصب “محمد. ح. م. ح”، 38 عامًا معلم أول بإحدى المدارس، ويقيم ناحية مركز طما، على زملائه “المُدرسين” والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بلغت جملتها 16 مليون جنيه.

وكشفت التحريات أن المتهم أوهم ضحاياه بتوظيف المبالغ المالية، في مقابل عائد شهري، نسبته 40%، ولم يلتزم بما اتفق عليه مع الضحايا، واستولى على الأموال وفرّ هاربًا.

كما دلت التحريات، أن المذكور تخصص في النصب على زملائه من “مُعلمي التربية والتعليم”، كما استولى من مدير مدرسته على مبلغ مالي مليوني جنيه، بحجة توظيفها مقابل عائد شهري.

حُررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيق.

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