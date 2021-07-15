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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 07:10 مساءً - أدمن 13 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : وثقت الفاشينستا السعودية “مودل آش” المقيمة في أمريكا مقطع فيديو للحظة هروبها مع مرافقة لها من أحد الأشخاص الذي كان يحمل مسدسًا وأشهره أمامها.
وأبان الفيديو الذي تداوله مغردون على موقع “تويتر” لحظة هروب “مودل آش” في الشارع وبرفقتها فتاة أخرى، فيما بدا عليها الخوف أثناء التصوير.
ولم يظهر المقطع الشخص الذي كان يحمل المسدس وأشهره أمام “مودل آش”، إلا أنها كانت تقول: “معاه فرد.. أخاف يلحقنا”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد..الفاشينستا السعودية “مودل آش” توثق لحظة هروبها من شخص يحمل “مسدسا” في أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.