تراند الفن: شاهد..الفاشينستا السعودية “مودل آش” توثق لحظة هروبها من شخص يحمل “مسدسا” في أمريكا

صحيفة المرصد : وثقت الفاشينستا السعودية “مودل آش” المقيمة في أمريكا مقطع فيديو للحظة هروبها مع مرافقة لها من أحد الأشخاص الذي كان يحمل مسدسًا وأشهره أمامها.

وأبان الفيديو الذي تداوله مغردون على موقع “تويتر” لحظة هروب “مودل آش” في الشارع وبرفقتها فتاة أخرى، فيما بدا عليها الخوف أثناء التصوير.

ولم يظهر المقطع الشخص الذي كان يحمل المسدس وأشهره أمام “مودل آش”، إلا أنها كانت تقول: “معاه فرد.. أخاف يلحقنا”.



