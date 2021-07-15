تراند الفن: عضو “الدفاع والأمن القومي” بالنواب يكشف أسباب مد حالة الطوارئ

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 07:10 مساءً - كشف النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أسباب موافقة مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ.

وأوضح البياضي، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن موافقة المجلس على المد جاءت لاستمرار الأسباب التي أدت إلى فرضها ويتم مدها منذ عدة سنوات.

وحول علاقتها بسد النهضة، قال البياضي إنه لا توجد علاقة بين مد حالة الطوارئ وأزمة سد النهضة وتطورات الأخيرة الخاصة بالملء الثاني للسد.

وجاءت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخرى تبدأ من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24 يوليو 2021.

ونصت المادة الثانية من القرار بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

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