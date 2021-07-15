تراند الفن: نكشف أعضاء هيئة التدريس الإخوان المفصولين من جامعة القاهرة (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 07:10 مساءً - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر، و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.

وفي هذا الإطار كشف مصدر مسئول بجامعة القاهرة، اليوم الخميس، أن الجامعة كانت قد اتخذت عدة إجراءات لتطهير ساحتها من عناصر الإخوان الصادر ضدهم أحكام قضائية باتة.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ “القاهرة 24″، أن الجامعة أنهت خدمة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالفعل في عام 2017، وأصدر مجلس جامعة القاهرة القرار، تطبيقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأوضح المصدر أنه من أبرز الأسماء لأعضاء هيئة التدريس الذين تم فصلهم، الدكتورة باكينام الشرقاوي، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى، و4 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بكليات الجامعة هم: “الدكتور رشاد محمد علي البيومي، أستاذ بكلية العلوم، والدكتورة باكينام رشاد حسن الشرقاوي، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور عصام الدين عبد الحليم حشيش، أستاذ بكلية الهندسة، وشمل القرار الدكتور أحمد محمد الزهيري، أستاذ بكلية الزراعة، والدكتور عبد الرحمن عمر الشبراوي، أستاذ بكلية الصيدلة”.

ولفت المصدر إلى أنه ضمن أعضاء هيئة التدريس الذين تم فصلهم الدكتور “سيف عبد الفتاح”، أستاذ النظرية السياسية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عام 2015، بالإضافة إلى الدكتور عمرو حمزاوي، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، في عام 2017؛ ولكن جاء في الأسباب انقطاعهم عن العمل لمدة تجاوزت العامين.

وأشار المصدر إلى أن الجامعة أكدت في حيثيات قراراها أن المذكورين قد صدرت ضدهم أحكام قضائية بإدراج أسمائهم ضمن قائمة الإرهابيين، ما ترتب عليه قانونًا، فقد شرط حسن السير والسمعة والسيرة اللازمة لتولي المناصب العامة كما هو منصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات.

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