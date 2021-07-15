نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية أرخص عروض العيد الأضحى من هايبر بنده hyper panda لا تفوتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية أرخص عروض العيد من هايبر بنده hyper panda، حيث تقدم لنا أسواق بنده تخفيضات رائعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ذلك في جميع فروع هايبر بنده المنتشرة في جميع أنحاء السعودية مثل الرياض، الدمام، المدينة وجدة بأعلى جودة وأرخص عروض، العروض سارية لمدة أسبوعين أو حتى نفاذ الكمية، حيث تبدأ عروض بنده في الفترة من الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021 الموافق 4 ذو الحجة 1442 حتى الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021، لا تفوت العروض الأسبوعية وتخفيضات وخصومات العيد في مختلف متاجر السعودية.

عروض بنده السعودية في عيد الأضحى

أرخص عروض بنده اليوم بمناسبة العيد الأضحى المبارك على أسعار اللحوم المجمدة، حيث يقدم هايبر بنده لعملائه مجموعة متنوعة من أجود أنواع اللحوم البلدي والمستوردة بتخفيضات هائلة على جميع الأوزان، والتي تتيح لك التمتع بمذاق مختلف مع كل وصفة ونكهة مختلفة شهية وغنية، وإليكم اوفر العروض:

قطع عجل بالعظم سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي.

فخذ خروف أسترالي بالعظم سعر الكيلو 44.95 ريال سعودي.

كتف عجل بدون العظم سعر الكيلو 42.95 ريال سعودي.

موزة غنم برازيلي بالعظم سعر الكيلو 49.95 ريال سعودي.

بنده Panda

مجموعة كبيرة من عروض وتخفيضات هايبر بنده المتنوعة على زيوت الطعام المختلفة مثل زيت دوار الشمس، زيت جوز الهند والسمن، وتهتم جميع متاجر السعودية بتوفير مختلف أنواع زيت الزيتون البكر الممتاز والزيوت النباتية؛ لما تتمتع به من فوائد وأهمها تخفيض معدل الكولسترول، كما أنه من الأطعمة المغذية والهامة لمرضى القلب والسمنة، نقدم لكم خصومات بندة الكثيرة على زيوت الطعام المهمة لكل بيت ومنها:

زيت دوار الشمس نور 2×1.0 لتر عبوة ترويجية بسعر 33.95 ريال سعودي بدلًا من 43.05 ريال سعودي.

زيت جوز الهند البكر باراشوت 500 ملى للحبة بسعر 49.95 ريال سعودي بدلًا من 79.95 ريال سعودي.

زيت طبخ صني 1.0 لتر للحبة بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 17.50.

مزيج من زيت الزيتون بكر ومتبقى الزيتون 500 ملى للحبة بسعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 18.95 ريال سعودي.

سمن بقرى كي دي دي 400 للحبة بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 21.25 ريال سعودي.

هايبر بنده hyper panda

لمحبي ورق العنب متوفر منه مختلف الأنواع، فمنه المحشو جاهز ومنه الورق فقط، وتقدم لنا بنده الفطر الفاخر عالي الجودة، وأيضًا يوجد في أسواق بندة الزيتون بأنواعه المختلفة، متوفر أيضًا في هايبر بنده لحم التونة الرائع الخفيف المنقوع في زيت دوار الشمس هناء، إليكم بعض خصومات هايبر ماركت بنده المنتشرة في جميع أنحاء السعودية.

ورق عنب فكتوريا 908 جرام للحبة بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 24.95 ريال سعودي.

لحم تونة خفيف في زيت دوار الشمس هناء 185 جرام 1+2 بسعر 13.30 ريال سعودي بدلًا من 20.85 ريال سعودي.

فطر مقطع حب فاخر حدائق شتورة 425 جرام 3 حبات بسعر 9.95 ريال سعودي بدل من 14.85 ريال سعودي.

زيتون مانديز 935 جرام للحبة بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 13.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم مجموعة متنوعة من اوفر العروض الأسبوعية من هايبر بندة السعودية، والتي تحتوي على أشهى مكونات وصفات العيد الأضحى الغنية واللذيذة، تعرفوا على المزيد من التخفيضات وتابعونا، حيث ننقل لكم أحدث التخفيضات واجدد الأسعار في متاجر السعودية، ويمكنكم الطلب عبر خدمة بنده أون لاين والحصول على خدمة شحن لأي مكان في المملكة.