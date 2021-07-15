نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اولاد رجب من 15 يوليو حتى 17 يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اولاد رجب الجديدة وهي عروض عيد الاضحي المبارك التي تقدمها اولاد رجب في كافة فروعها. وعروض اليوم هي عروض الأجهزة الكهربائية والالكترونيات التي يبحث عنها الكثير من المستخدمين. وجميع هذة العروض تسري من اليوم 15 يوليو وتنتهي في يوم 17 يوليو 2021. عروض اولاد رجب عروض اولاد رجب تقدم شاشة توشيبا ليد 55 بوصة سمارت مع رسيفر داخلي بسعر 7999 جنية بدلاً من 8300 جنيه.

تضم عروض عيد الاضحي من اولاد رجب علي شاشة هوهو ليد 49 بوصة سمارت بدقة 4K بسعر 5299 جنية بدلاً من 5599 جنيه.

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