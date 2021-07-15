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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وآخر عروضها القوية المقدمة لعيد الأضحى 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة جاءت بنده بأحدث عروضها القوية المقدمة وذلك تزامناً مع اقتراب موعد عيد الأضحى ومع اقتراب العيد يحتاج الجميع إلى التسوق والذهاب لشراء مستلزمات المنزل وما يحتاجون إليه بمناسبة العيد وتقدم بنده عروض متنوعة وبأسعار مخفضة على جميع السلع والمنتجات المقدمة في أسواقها ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم بعض العروض المقدمة من أسواق بنده في المملكة.
عروض بنده آيس كريم
تقدم بنده تشكيلة متنوعة ومختلفة لجميع نكهات الآيس كريم فيوجد آيس كريم باسكن روينز التي بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 45.95 ريال كما يوجد آيس كريم كادبوري فليك 125 مل عدد 2 حبة بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 21.90 ريال وآيس كريم كواليتي 500 مل بسعر 9.95 ريال بدلاً من 15.50 ريال وآيس كريم السعودية فانيليا 2 لتر بسعر 16.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال كما يوجد أنواع آيس كريم أخري مقدمة بالعروض.
عروض منتجات ساديا
تعد منتجات ساديا من أشهر المنتجات التي تقدمها أسواق بنده وهذا إلى جانب الإقبال الكبير على شراء منتجاتها وذلك لما تمتاز به من الجودة ومن منتجات ساديا المتوفرة التالي:
- أفخاد دجاج غليظة 900 جرام عدد 2 حبة بسعر 14.95 ريال بدلاً من 37.90 ريال.
- صدور دجاج 450 جرام بسعر 10.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال كما يوجد غيرها العديد من منتجات دجاج ساديا.
- بطاطس ودجز ساديا 750 جرام عدد 2 حبة بسعر 9.95 ريال بدلاً من 25.90 ريال.
- بطاطس مقلية واحد كيلو 1+1 بسعر 12.95 ريال بدلاً من 25.90 ريال.
- كما يوجد خضار مشكل ساديا وفاصوليا خضراء مقطعة وملوخية وذرة حلوة بأصناف مختارة من ساديا.
- برجر بقري ساديا 672 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 23.95 ريال.
ويوجد الكثير من المنتجات الأخري التي تقدمها بنده مثل منتجات السنبلة ومونتانا وداري وأمريكانا وغيرها.
أقوي عروض عيد الأضحى من بنده
- يوجد حليب كامل الدسم الربيع وحليب الربيع طويل الأجل بالنكهات وحليب مجفف كامل الدسم أنكور وحليب مجفف فرشكو وحليب مكثف محلي عبوة ضاغطة نستله حيث يوجد على تلك منتجات خصومات هائلة.
- زبدة فول سوداني ناعمة وخشنة قودي 510 جرام عدد 2 حبة بسعر 19.95 ريال بدلاً من 33.90 ريال.
- يوجد عسل زهرة الاكاسيا الشفاء وعسل طبيعي جرين فارمز وعسل الغابة السوداء لنجنيز وعسل نخل صافي لنجنيز.
- شراب مجفف تانج 2 كيلو بسعر 44.95 ريال بدلاً من 61.95 ريال.
- أكياس شاي أخضر ليبتون عدد 100 كيس بسعر 13.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال وشاي فرط ربيع إكسبريس 400 جرام بسعر 9.95 ريال بدلاً من 18.25 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده وآخر عروضها القوية المقدمة لعيد الأضحى 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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