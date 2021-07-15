نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الجمعة الموافق 16 يوليو 2021 تخفيضات عيد الاضحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض بنده اليوم حيث تعد من العروض التي يبحث عليها جميع المواطنين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية حيث هناك إقبال كبير لمعرفه اجدد العروض المقدمة في متاجر و أسواق بنده في جده ومكه و الرياض كي يستفيدوا من اقوي أنواع الخصومات علي المنتجات و السلع الغذائية وجميع الأدوات المنزلية و الكهربائية حيث يستمر ذا العرض حتي الثلاثاء 20 يوليو فسارعوا قبل انتهاء هذا العرض ونفاذ الكميه المحددة.

عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده علي جميع ما يحتاجه كل بيت من مستلزمات غذائية حيث تقدم لهم جميع السلع الغذائية الطازجة من فواكه وخضروات كالعنب و الكمثري و التفاح و البرتقال و الملفوف و الفلفل الرومي وجميع أنواع المعلبات الغذائية كالحلاوة الطحينية و المربي وجميع أنواع الجبن و الحلويات و المكسرات و جميع أنواع اللحوم بخصومات تصل الي 50% بمناسبه اقتراب عيد الأضحى المبارك فسارعوا في الاستفادة من تلك التخفيضات.

مجله عروض بنده

تشمل عروض بنده جميع انواع الشوكلاته التي يعشقها الجميع الصغار و الكبار حيث تقدم الشوكلاته المشكلة بسعر 38.95 ريال سعودي و صور الدجاج طريه بسعر 43.95 ريال سعودي و معجون الطماطم و الفول المدمس و جميع أنواع الجبن حيث تحتوي علي الجبن الموزاريلا و شرائح الجبن بريزيدون و الجبن البيضاء داري و جبن فيتا كما تقدم ايضا لعملائها الزبدة الغير مملحه و الجبنه الكريمة بالقشطه و الزبادي الطازج و الحليب متعدد النكهات.

تضم أيضا في جميع المتاجر الخاصة ببنده وهايبر بنده ميني رولز بسعر 8.95 ريال سعودي و برجر الدجاج الطازج و الكفتة و أصابع الدجاج الحار و المقرمش كما تحتوي علي جميع انواع العصائر و الأيس كريم بمختلف النكهات و الأطعمة حيث توفر لعملائها أي كريم ديري ميلك و أيس كريم اوريو ديري ميلك بأسعار مميزه جدا كما تقدم جميع أنواع الخضروات المشكلة.

كانت هذه عروض بنده 16 يوليو والتي قدمناها لحضراتكم من خلال موقع ثقفني كي تتعرفوا علي المنتجات وتسفيدوا من تلك الخصومات و التخفيضات علي جميع أنواع الجبن و المشروبات و الفواكه و الخضروات الطازجه والكيك و الميني دوانات و العسل الطبيعي بمناسبه العيد المبارك حيث يستمر هذا العرض حتي الثلاثاء فقط في جميع المتاجر و الاسواق.