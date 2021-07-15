نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو 2021 عبر موقع المصرية للاتصالات We في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن بدء تحصيل فواتير التليفون الأرضي عن آخر ثلاث أشهر، وذلك بداية من يوم 15 يوليو 2021، مما يجعله المواطنين يبحثون عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بشكل إلكتروني ومعرفة كل ما يتعلق بخدمات الADSL الأرضي، حيث وأتاحت الشركة خدمة معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها على الانترنت و نوضح لكم تفاصيل الأمر عبر ثقفني الإخباري فتابعونا.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو 2021

تمكن الشركة المصرية للاتصالات WE عملائها من كل مكان أن يستعلموا عن فاتورة التليفون الارضي من خلال خدمة المصرية للاتصالات لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي الخاص بالعميل، وذلك بشكل إلكتروني سهل وسريع، حتى يتجنب العميل انقطاع الحرارة، ومعها انقطاع خدمة الإنترنت خلال 15 يوم وهي فترة سماح من مدة إطلاق الفاتورة الجديدة، وبذلك يقوم العملاء للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات، والتي توفر في نفس الوقت خدمة إمكانية السداد عن طريق الدفع الالكتروني.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يوليو 2021

ونتيجة إلى خدمات وزارة الإتصالات وشركة المصرية للاتصالات التي توفر الى العميل العديد من الخدمات التي يحتاجها بشكل مستمر، وصل عدد المشتركين في التليفون الارضي إلي حوالي 10 مليون مشترك، وذلك إلي جانب توفير رقم يمكن العميل من خلاله أن يعرف قيمة استهلاكه وهو رقم 19777، ويمكن للعميل أن يعرف فاتورة التليفون الارضي إلكترونياً عبر اتباع الخطوات الآتية.

قم بالدخول علي موقع الشركة المصرية للاتصالات.

قم بكتابة كافه البيانات المطلوبة

ومن ثم قم بكتابة كود المحافظة والرقم التليفون الارضي الخاص بك.

قم بالضغط على استعلام.

إلي جانب ذلك يمكن سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال استخدام ماكينات ATM من فروع البنك الاهلي وبنك مصر أو استخدام خدمات الدفع فوري وأمان وبي ومصاري وخدمة فودافون كاش، ويجدر الإشارة بأن الشركة المصرية للاتصالات تقوم بإعطاء العملاء فترة سماح حتي يوم 14 اغسطس 2021، ولذلك نوهت علي سرعة دفع الفاتورة الربع شهرية لتجنب قطع الخدمة والاستمتاع بالخدمات التي تقدمها الشركة باستمرار.