تراند الفن: شاهد: لص يسرق سيارة فارهة ويراوغ الشرطة على مسار القطار في بريطانيا

ترجمة حصرية : أظهر مقطع فيديو اللحظات الصادمة التي استولى خلالها لص على سيارة لاند روفر ديسكفري، وحطم بها الحواجز وتحرك على خطوط السكك الحديدية في محطة قطار تشيشونت في هيرتفوردشاير البريطانية.

السيارة تتحرك على مسار القطار

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن المسافرين كانوا مندهشين بينما كانت السيارة تتحرك على مسار القطار قبل أن يتم التخلي عنها حتى يتمكن اللص المتهور من الهرب سيرًا على الأقدام.

إصابة ضابطين

وأكدت الشرطة أن ضابطين أصيبا خلال مطاردة اللص وتضرر عدد كبير من المركبات، حيث ثارت حالة من الفوضى في مقاطعة هيرتفوردشاير البريطانية.

يُذكر أن الحادث تسبب في فوضى في محطة قطار تشيشونت، حيث قد تواجه قطارات تشيشونت تأخيرات تصل إلى 60 دقيقة، كما أن هناك رحلات تم إلغاؤها بعد غلق المحطة لعدة ساعات.