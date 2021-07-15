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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ساعة واحدة مضت المرصد 21 زيارة
ترجمة حصرية : أظهر مقطع فيديو اللحظات الصادمة التي استولى خلالها لص على سيارة لاند روفر ديسكفري، وحطم بها الحواجز وتحرك على خطوط السكك الحديدية في محطة قطار تشيشونت في هيرتفوردشاير البريطانية.
السيارة تتحرك على مسار القطار
وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن المسافرين كانوا مندهشين بينما كانت السيارة تتحرك على مسار القطار قبل أن يتم التخلي عنها حتى يتمكن اللص المتهور من الهرب سيرًا على الأقدام.
إصابة ضابطين
وأكدت الشرطة أن ضابطين أصيبا خلال مطاردة اللص وتضرر عدد كبير من المركبات، حيث ثارت حالة من الفوضى في مقاطعة هيرتفوردشاير البريطانية.
يُذكر أن الحادث تسبب في فوضى في محطة قطار تشيشونت، حيث قد تواجه قطارات تشيشونت تأخيرات تصل إلى 60 دقيقة، كما أن هناك رحلات تم إلغاؤها بعد غلق المحطة لعدة ساعات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: لص يسرق سيارة فارهة ويراوغ الشرطة على مسار القطار في بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.