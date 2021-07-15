تراند الفن: التشهير بـ”أحمد باصالح” مستأجر محطة وقود بمكة .. والكشف عن تهمته والعقوبات الصادرة بحقه!

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏56 دقيقة مضت المرصد 17 زيارة

صحيفة المرصد : شهرت وزارة التجارة بالمواطن ” أحمد سعيد عمر باصالح” مستأجر محطة وقود بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر تورط المنشأة التابعة له في بيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات والمقاييس. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف. كما ألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها.

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