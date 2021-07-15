تراند الفن: أول تعليق من مصطفى قمر بعد الحكم بالسجن عامًا على صاحب “ميديا لايف” لصالحه

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 09:09 مساءً - علق الفنان مصطفى قمر، على قرار المحكمة بالحكم بالسجن عامًا على صاحب شركة “ميديا لايف”، والذي لم يلتزم ببنود العقد معه خلال تعاقده على تقديم برنامج “خمس نجوم” الذي عرض السباق الرمضاني الماضي على شاشة إم بي سي مصر.

ونشر “قمر” على حسابه الشخصي بـ “انستجرام” حيثيات الحكم، وعلق عليه قائلًا: “شكرًا لمعالي المستشار ياسر قنطوش وشكرًا للقضاء المصري”.

وسبق، وأصدرت اليوم محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام الدين البدوي حكمًا في الجنحة رقم 8255 لسنة 2021 جنح الدقي بحبس مدير شركة “ميديا لايف “للإنتاج الفني والتوزيع سنة وكفالة ألف جنيه لصالح الفنان مصطفى قمر.



وكانت قد تعاقدت الشركة المذكورة مع الفنان مصطفى قمر على تقديم برنامج “خمس نجوم” الذي أذيع في شهر رمضان الماضي على شاشة “MBC مصر” لكن الشركة لم تتعامل مع الفنان بالشكل الذي يليق به وبمكانته الفنية حيث قد نص في بنود العقد على التزام الشركة بتصدر الفنان مصطفى قمر الدعاية والإعلانات للبرنامج، لكن الشركة خالفت ذلك.

وبعدها اتخذ الفنان مصطفى قمر أول إجراءته القانونية بتحصله على حكم بحبس مدير الشركة وجارٍ اتخاذ جميع الإجراءات التي تحفظ للفنان حقوقه تجاه الشركة وتعوضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء مخالفة الشركة التزامها معه.

ومن جانبه قال المستشار ياسر قنطوش محامي الفنان مصطفى قمر، إن هذا الحكم أولى الخطوات القانونية وسيتبعها عدة إجراءات قانونية لاحقًا ضد هذه الشركة حفاظًا على حقوق الفنان مصطفى قمر.



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