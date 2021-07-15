تراند الفن: شاهد: أول ظهور لزوجة شهاب جوهر السابقة بعد زواجه من إلهام الفضالة.. مغردون: “جمالها يخطف الأنظار”

صحيفة المرصد : ظهرت زوجة الممثل شهاب جوهر السابقة، لأول مرة في في مقطع فيديو من داخل سيارتها وهي تشكر كل من اطمئن عليها بعد أن وصل عدد المشاهدات عبر حسابها في “سناب شات” إلى أكثر من نصف مليون خلال أقل من 48 ساعة تقريبًا.

وقالت زوجة شهاب جوهر في فيديو على حسابها بـ”سناب شات”: “اليوم أنا طلعت وبقولكم الحمد لله ما فيني شيء.. ما فيني العافية.. أنا مو طالعة أتكلم.. مو شخصيتي”.

وخطف جمال زوجة شهاب جوهر الأنظار، وتعجب مغردون من تركه لها مقابل الزواج من إلهام الفضالة التي وصفوها بـ”العجوز”.



